リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年5月10日（日） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 116 - 109 デトロイト・ピストンズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対デトロイト・ピストンズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはクリー