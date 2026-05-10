福島県西郷村でクラフトビールを醸造する大谷辰夫さん＝2026年4月気象予報士としての知識を生かしてビールも醸造する「二刀流」の味だ。福島県西郷村に小さな醸造所「ハイランドポートブルワリー」を構える大谷辰夫さん（64）。かつて米国で出会ったクラフトビールに魅了され、自ら醸造しようと決意。素材にこだわり、天候を読みながら独自の風味を生み出している。（共同通信＝西沢俊佑）千葉県我孫子市出身の大谷さんが西郷