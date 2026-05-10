アメリカ中央軍は、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖について「引き続き実施されている」と明らかにしました。アメリカ中央軍は9日、「イランに対するアメリカ軍の封鎖措置は引き続き完全に実施されている」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は、イラン側から8日夜にも戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答があるという見通しを示していましたが、これまでのところイランが回答したという情報はありません。こうした中