大ヒットしたホラー小説『リング』『らせん』などで知られる作家・鈴木光司さんが亡くなった。68歳だった。【写真】貞子ポーズする鈴木光司さん鈴木さんは、1957年静岡県生まれ。1990年『楽園』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し作家デビュー。1991年に『リング』が大ヒット。その続編『らせん』で1995年吉川英治文学新人賞を受賞。『ループ』『バースデイ』『仄暗い水の底から』『生と死の幻想』『シーズ ザ デイ』