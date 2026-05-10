「確かに真っ直ぐが強かったなというのがあるので、まっすぐ中心でいって、結果的に抑えられました」ロッテ・吉川悠斗は淡々と振り返ったが、5月3日のオリックスとの二軍戦のストレートは素晴らしかった。0−0の6回に登板すると、一死走者なしで山中稜真に対し3ボール0ストライクとしてしまったが、4球目の外角147キロのストレートで見逃しを奪い3ボール1ストライクとすると、続く5球目も低めの147キロストレートで見逃しス