猫が飼い主の足を踏んでくるあの行動。猫好きの間ではおなじみの光景ですが、「なぜ踏むの？」と疑問に思ったことがある人も多いのではないでしょうか。 今回話題となった投稿では、その理由にまつわる“ある気づき”が注目を集めています。Xで202万表示、14万いいねを集めた投稿には「なんて素晴らしい！」「ありがとうございます」といった声が寄せられました。 【写真：猫が足を踏んでくるのは、“偶然”ではなかった…