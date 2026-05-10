気持ちよさそうにウトウトとしている３匹の猫。ふと見ると、みんな同じポーズをしていたそうで…？偶然に揃ったポーズが可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回表示を突破し、「寝ているパン？」「シンクロ猫見れた時めちゃくちゃ嬉しい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：飼い主『声出た』→布団の上にいる"３匹の猫"をふと見たら…予想外の『