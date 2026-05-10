知人のB美さんのもとに、今話題になっている退職代行サービスから突然連絡があったそうです。しかも、事実無根のパワハラをでっち上げられていたとのこと。あまりにも非常識な相手の対応に、ただただ驚かされたエピソードです。 退職代行からの電話