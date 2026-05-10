ソウル五輪のアーティスティックスイミング(旧シンクロナイズドスイミング)ソロ・デュエットで銅メダルを獲得した元日本代表の小谷実可子さんが8日、自身のインスタグラムを更新。同日に都内で行われた50代女性のイベントの様子をアップした。 【写真】懐かし～い！TBSの元女子アナ健康的な眩しい笑顔は健在 小谷さんは「WOMEN'S SUMMIT W 50+にて、日本オリンピック委員会(JOC)橋本聖子会長と、かつて一緒に