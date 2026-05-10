実業家の前澤友作氏が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「偏見」についてキッパリと返答した。 【写真】屋台でラーメンを堪能「個室」にこだわりません 同日の午後1時過ぎに「今週末、日光・那須・郡山・会津あたりに出かけようと思ってるんですが、みなさんのオススメスポットや美味しいご飯屋さん教えてください！」と投稿した前澤氏。これに対して、ネットから「前澤氏に庶民の店を教えても行かないで