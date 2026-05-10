俳優のトム・ホランドと歌手で女優のゼンデイヤは、かぎ針編みが好きなのだという。「スパイダーマン」シリーズで共演した2人。今年、極秘結婚したとも噂されているが、自宅でリラックスしたい時、かぎ針編みを一緒にしているとホランドが明かした。 【写真】サインをするゼンデイヤさすが結婚式ゴージャスなドレス姿 先日、自身が手掛けるノンアルコールビール「BERO」が参加していたパ