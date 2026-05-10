by BURNING MAN JOURNALアメリカ・ネバダ州の砂漠で毎年開催される「バーニングマン」は、何もない平原に街を作り上げて数万人が共同生活し、わずか1週間には街を丸ごと撤去するという巨大イベントです。このバーニングマン終了後に、砂漠を汚すことなく徹底的なゴミ清掃を行う様子についてデータの視覚化を重視したニュースレターのNot-Shipが解説しています。The map that keeps Burning Man honesthttps://www.not-ship.com/bur