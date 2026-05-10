年に一度開催されるファッションの祭典「メットガラ」が、日本時間5月5日に開催された。このイベントは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュート特別展のオープニングを祝うもの。特別展のテーマに基づいて設定された2026年のドレスコードは、「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」。ここではベストルックの呼び声が高かったセレブたちの装いを紹介する。【写真】ニコール・キッドマン、アン・ハサウ