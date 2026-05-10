◆米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権第３日（９日、ノースカロライナ州クウェイルホロークラブ（７５８３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、４３位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算２アンダーの２９位に順位を上げた。松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディーと４連続を含む７ボギーで７２とスコアを落とし、６オーバーで６８位のまま。アレックス・フィ