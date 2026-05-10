俳優の鈴木福（21）が9日、自身のインスタグラムを更新。韓国留学中の妹で女優の鈴木夢（19）が撮影した自身のショットを公開した。「Photo by Yume,in Korea」と記し、カフェでのショットを公開した。「#鈴木福」「#鈴木夢」「#家族に写真撮ってもらうとふざけたくなっちゃうよね」と茶目っ気たっぷりにつづった。この投稿に、ファンからは「素敵な兄妹」「Koreaのスターみたい」「お茶目な福君可愛い」「色んな表情の福