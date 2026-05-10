三ツ矢サイダー、コカ・コーラ、ペプシ……。さまざまな炭酸飲料があるなか、今まさにSNSや店頭で大きな話題となっているのが、サントリーの「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」だ。近年の健康志向のあえて逆をいく“ギルティ炭酸”を打ち出し、若年層を中心に人気が高まっているほか、機転の利いたプロモーションで認知度拡大につながっている。同社にとって、約14年ぶりの大型飲料ブランドとなった今回の炭酸飲料。だが、なぜ王道の