タレント・武井壮（53）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカルがタレント・タモリについて「全く面白くない」などと発言したことが物議を醸している件について言及した。武井は「タモリさんの凄いとこか。。タモリさんは面白いだけでテレビに出てる訳ではないんだよなあ」と切り出し、「知識もある、人脈もある、何より信用もある、脱力感も緊張感も出せる、そしてどんな番組でもタモリさんしか