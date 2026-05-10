米男子ゴルフのマートルビーチ・クラシックは9日、サウスカロライナ州マートルビーチのデューンズ・クラブ（パー71）で第3ラウンドが行われ、15位から出た中島啓太が6バーディー、ボギーなしの65と伸ばし、通算11アンダーの202で首位と5打差の7位に浮上した。8位スタートの金谷拓実は69にとどまり、通算8アンダーの15位に後退した。平田憲聖は3アンダーで49位。マーク・ハバード（米国）が16アンダーで単独トップに立った。（