◇米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック第3日（2026年5月9日サウスカロライナ州デューンズ・クラブ＝7347ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、15位から出た中島啓太（25＝フリー）は6バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算11アンダーの7位に浮上した。首位とは5打差で最終日に向かう。8位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は4バーディー、2ボギーの69で回り、8アンダーの15位に後退した。