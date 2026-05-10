ロックバンド、シドのボーカルを務めるマオが9日夕、自身のXを更新。「完治は難しい」と診断された病気の症状がほぼおさまったことを報告した。マオは「もうここ数年はメニエール病の症状はほぼ出なくなった当時病院の先生には完治は難しいですって言われたけど、大好きだったタバコとお酒をやめて苦手だった運動を習慣化したら少しずつだけど症状は治まって今では信じられないくらい快適に日々を過ごせています」と記した。そ