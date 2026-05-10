豆柴の4兄妹がママさんを取り合っていたら、弟犬が姉犬をパンチするという事件が発生！しかし姉犬は兄犬が犯人だと勘違いして…？コントのような展開が面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破しています。 【動画：弟犬にパンチされたワンコ→『兄犬がやった』と勘違いし、ブチギレて…『コントのような光景』】 ママを取り合う4兄妹 YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、長男「豆じろう」