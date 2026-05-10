女子サッカー界で最も知名度の高い選手の一人、アリシャ・レーマンが、所属するレスターで異例の個人賞ダブル受賞を果たした。今冬にイタリアから加入したスイス代表FWは、リーグ戦での先発出場がわずか5試合、ゴール数も1点のみ。しかし、ファン投票による年間最優秀選手賞と最優秀ゴール賞を受賞し、その高い人気と存在感を示している。レーマンの影響力はピッチ内にとどまらない。加入以降、クラブは大きな注目を集め、商業面で