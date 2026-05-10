線路を爆破！ ポーランド国内でも安心できない鉄道旅ロシアによるウクライナ侵攻が開始されて、もう4年以上が経過しました（ウクライナ人は、クリミア侵攻の2014年を戦争開始と考えているので、彼らからすれば10年以上になるのだとか）。いまや、ごくわずかな例外を除けば、空路でウクライナに入国することは不可能です。防空システムによって撃墜されるおそれがあるからです。【乗り心地サイアク!!】いまだ現役の「ソ連製列車」