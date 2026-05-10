◆米大リーグブルージェイズ１４―１エンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は９日（日本時間１０日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５回に適時打を放つなど、４打数１安打１打点でチーム大勝に貢献した。メジャー自己最長の８試合連続安打、１１試合連続出塁をマーク。１０点差となった７回には代打を送られて途中交代した