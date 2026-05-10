米軍は8日、米国の海上封鎖に違反してオマーン湾にあるイランの港に入港しようとしていたタンカー「シースターIII」と「セブダ」を航行不能にした/US Central Command/X（CNN）イランの軍隊は10日までに、イラン船が「攻撃」に直面した場合、中東にある米国の資産に対して「強襲」を行うと警告した。米国はホルムズ海峡の支配権を主張するイランに対抗して、イランの船舶への封鎖措置を維持している。8日には、封鎖を回避しようと