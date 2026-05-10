元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は10日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。オープニングトークの中で、激動する世界情勢への懸念に言及した。膳場は、色鮮やかなカーネーションがあしらわれたセットを背景に「今日は母の日です。日ごろの感謝を伝え合う、穏やかな一日になるといいなと思うんですが、世界に目を向けますと、心穏やかではいられない事態が続いています」と、コメント。「今週も中