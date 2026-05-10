ガソリン価格が上昇すると、「車を持つだけでお金がかかる」と感じる人は少なくありません。特に日常的に車を使う家庭では、その影響は無視できないものです。しかし実際のところ、ガソリン代は家計全体の中でどの程度の負担になっているのでしょうか。 本記事では、税金や保険とあわせて車の維持費を整理しながら、ガソリン代の影響について分かりやすく解説します。 車の維持費にはどんな費用があるのか 車を所