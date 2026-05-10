パートナーにもしものことがあった場合に、頼りになるのが遺族年金です。遺族年金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。 今回は、遺族年金とは何かを確認し、いわゆる事実婚の場合でも年金を受け取ることができるのか、受給条件をチェックしていきましょう。 遺族年金とは？ 受給条件をチェック まずは、遺族年金について確認していきます。日本年金機構のホームペ}