不動産の名義変更は、専門家に依頼する人も多いですが、自分で書類作成や手続きを行うことも可能です。 今回は、司法書士に頼まずに、自分で不動産の名義変更をする方法や、注意点を確認していきましょう。 不動産の名義変更は自分でできる？ 不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合、自分で書類作成をする手間や、書類の作成ミスを防ぐことができます。しかし、司法書士に報酬としてお金を払う必要があり、依