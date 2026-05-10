ガールズグループTWICEのメンバー、サナが人形のような可愛らしさで魅了した。去る5月8日、サナは自身のインスタグラムを更新。【写真】「紐が…」サナ、インナー見せ私服キャプションには、「まだ上げていなかったセントポールの写真。第2弾で戻ってきます」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、サナがTWICEのワールドツアー「THIS IS FOR」の一環でアメリカミネソタ州セントポールを訪れたときのもの