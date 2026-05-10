9日、大阪市中央区のホテルで、若い女性の遺体が見つかった事件で、警察は強盗殺人の疑いで男を逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、三重県四日市市のアルバイト、森雄靖容疑者（29）です。警察によりますと、森容疑者は8日夜、大阪市中央区難波のホテルの部屋で、23歳とみられる女性を殺害し、女性のマイナンバーカードなどを奪った疑いが持たれています。森容疑者は女性と知人関係とみられ、関係者への聴取などから森