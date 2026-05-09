ラブライブ！シリーズ最新作となる『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』初日舞台あいさつが8日、新宿ピカデリーにて開催され、楡井希実らキャスト11名が登壇した。 本映画は、スクールアイドルの活動を通して、夢を追いかける少女たちの姿を描く完全新作アニメーション。2026年3月30日に行われたバーチャルライブ『Bloom Garden Party ログインして続きを読むThe post 「映画 ラブライブ！