女性アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子さんが5月9日までにインスタグラムを更新。雰囲気の一変したモデルショットが話題となっている。【写真】別人級に印象激変！ファンを驚かせた最新ショット百田さんはイタリア発祥のファッションブランド「Valentino」の黒いバッグを持ったモデル姿を披露。白と黒のモノトーンコーデでミステリアスな表情を浮かべ、笑顔が輝くアイドル姿とは印象が激変。スタイルも抜