岡山県真庭市にある「湯原温泉郷」は、湯原・下湯原・真賀・足・郷緑の5つの温泉地の総称です。その歴史は古く、平安時代中期の開湯伝説や、戦国時代に豊臣秀吉の側室「おふくの方」の病を治すために、宇喜多秀家が湯屋を整備した記録が残るなど、由緒ある湯治場として発展してきました。温泉郷のシンボルは、旭川の川底から砂を噴き上げながら湧き出す露天風呂「砂湯」です。温泉評論家・野口冬人氏による「露天風呂番付」では西