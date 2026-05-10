大分県別府市のＪＲ日豊線の踏切で今月１日、大分発博多行きの特急「ソニック」（７両編成）とシニアカー（ハンドル付き電動車いす）が衝突する事故があり、特急列車の運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが、ＪＲ九州への取材でわかった。同社は国土交通省に事故を報告した。同社などによると、事故は１日午後３時５５分頃に発生。シニアカーの車輪が線路にはまって動かなくなり、逃げ出した同市の女性（８０歳