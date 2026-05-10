凪良ゆうによる小説を横浜流星と広瀬すずのダブル主演で実写映画化した『汝、星のごとく』（10月9日公開）より、月1回の連載企画＜#汝星だより＞として、新ビジュアルとトレーラーが公式SNS（X、Instagram、TikTok）で公開された。【動画】横浜流星＆広瀬すず、朗読トレーラー物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内の島。京都から転校してきた高校生・青埜櫂（横浜）は、漫画原作者を夢見る少年。一方、島で母と暮らしながら刺繍を仕