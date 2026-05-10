南海、広島、巨人で活躍した西山秀二さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。現役最後の１年を過ごした名門球団での経験を振り返る一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。現役最後の年に巨人に移籍した西山さんは「キャンプに行ったら（巨人投
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