米大リーグ公式サイトが９日（日本時間１０日）、元ブレーブスなどの監督を務めたボビー・コックス氏が死去したと発表した。８４歳だった。同日、ドジャースのフリーマン内野手が取材に応じ、メジャー１年目の恩師だったコックス氏の死去に際し、「ブレーブスファンにとって悲しい日ですし、野球界全体にとってもそうです。本当に素晴らしい人でした」と追悼した。フリーマンはブレーブスで２０１０年にメジャーデビュー。同年