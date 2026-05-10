◆卓球世界選手権団体戦第１２日（９日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントで、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子が、１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた。準決勝で同７位の台湾を３―０で退け、４大会ぶりに決勝進出。１０日の決勝では１２連覇を狙う同１位の中国に挑戦する。日本時間１１日の午前