ギョウジャニンニクは北の山菜の王様！有毒植物との混同に注意 ギョウジャニンニク ヒガンバナ科 北の山菜の王様 中部日本以北、とくに北海道に多く自生する。ネギやニラ、ニンニクと同じグループの野草で、ニンニクに似た食欲の湧く香りがある。本州以南では個体数が少なく、採取が難しい。一方で北海道では非常に人気の高い野草で、これを摘みに山に入った人が遭難したニュースが毎年のように流れる。クマ