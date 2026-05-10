◇米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権第3日（2026年5月9日ノースカロライナ州クウェイルホロー・クラブ＝7583ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、43位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算2アンダーで29位に浮上した。68位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、7ボギーの72で回り、6オーバーで順位は変わらなかった。アレックス・フィッツパトリック（