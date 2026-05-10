TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）は、9日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。ともに総合司会を務める脚本家の三谷幸喜氏（64）からの自身にまつわる再三にわたる指摘を、再三にわたって否定した。番組冒頭の恒例の2人の掛け合いの中で、三谷氏に「安住さん。ネットのニュースで見たんですけど、ジョギングをしているらしいじゃないですか。どういうことですか」と唐突に語りかけられ