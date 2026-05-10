5月10日（現地時間9日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス準決勝第3戦が行われ、クリーブランド・キャバリアーズが本拠地のロケット・アリーナでデトロイト・ピストンズと対戦した。 シリーズはここまでピストンズが2連勝。キャブスは敵地で連敗を喫したなか、本拠地へ戻って迎えた一戦でシリーズ初勝利を狙う。 キャブスのスター