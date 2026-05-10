[5.9 ブンデスリーガ第33節 ボルフスブルク 0-1 バイエルン]ブンデスリーガ第33節が9日に行われ、すでに連覇を決めているバイエルンはアウェーで16位ボルフスブルクに1-0で勝利した。DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場し、後半39分までプレー。ボルフスブルクのFW塩貝健人はベンチスタートで後半29分からピッチに立った。バイエルンは前半をスコアレスで折り返し、後半11分に先制。右サイドの高い位置でボールを受けたMFマ