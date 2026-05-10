開催：2026.5.10 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 8 - 7 [ナショナルズ] MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。 マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディーで試合は開始した。 1回表、1番 ジェームズ・ウッド 7球目を打って右中