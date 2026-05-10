山形県の月山（がっさん）に登山に訪れていた茨城県の男性2人が遭難したとみられ、警察などが捜索を行う準備をしていましたが、けさになり2人と連絡がつき、現在自力下山中であることがわかりました。 西川町の月山では2022年の4月に地元の男性が雪の裂け目・クレバスに転落し死亡しているほか、2024年6月には今回の現場近くでタケノコ採りをしていた男性がクマに襲われケガをする事案が発生していて、2人の安否が心配されていま