本日5月10日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、現在大ヒット上映中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が登場！ドラマ撮影のため今年1月からカナダで生活している目黒は、約3カ月ぶりの一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」とゲスト出演してくれた目黒に、SixTONESも「やったぁ！」と感激。目黒とジェシーの高校時