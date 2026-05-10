演歌歌手の千昌夫（79）が9日、自身のインスタグラムを更新。歌手の工藤静香（56）とのツーショットを公開した。「工藤静香さん父親が青森出身と聞き親しみ感じました」とつづり、工藤とのツーショットを披露した。「これからも宜しくお願いします」と記し、「#工藤静香 さん」「#東北出身」と添えた。この投稿に、フォロワーからは「とっても素敵ですね」「意外な事実を聞き驚き」「すごい！しーちゃんとまさおクン！」