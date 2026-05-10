北の大地に、地元愛あふれる熱いチームが誕生した。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議で、北海道・東北バルペックスの屋敷伸之九段（54）が、地域の看板棋士と若手のホープを絶妙なバランスで指名し、「満足できる形」と語る充実の陣容を完成させた。【映像】地域色が色濃い！北海道・東北バルペックスの陣容本大会は、熱狂を生んできた超早指しの『ABEMAトーナメント』と、“地