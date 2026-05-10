第3ラウンド、通算2アンダーで12位の原英莉花＝マウンテンリッジCC（共同）【ウェストカルドウェル（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのみずほアメリカズ・オープンは9日、ニュージャージー州ウェストカルドウェルのマウンテンリッジCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、31位で出た原英莉花が69で回り、通算2アンダー、214で12位に浮上した。首位とは8打差。71の西郷真央は通算1アンダーで16位。72の山下美夢有と73の